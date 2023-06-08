Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem!

08.06.2023 10:08

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Son olarak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLÇELER DE HİSSETTİ

AFAD verilerine göre deprem yerinde 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan sarsıntı Andırın'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Emrah Y.: artık olacak hiç bişeye üzülmüyorum , neticede allahtan gelen bişey , mağduriyette söz konusu değil. Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: uzmanlar bir yıl sarsıntılar sürer demiştiler Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
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