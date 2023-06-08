Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Son olarak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD verilerine göre deprem yerinde 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan sarsıntı Andırın'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.
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