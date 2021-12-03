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Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsat verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsat verildi

03.12.2021 14:14
Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsat verildi

Kahramanmaraş'ta stajlarını tamamlayan 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavir, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

Kahramanmaraş'ta stajlarını tamamlayan 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavir, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) büyük bir yapılanma olduğunu ve kamu maliyesine ciddi anlamda destek sağladığını söyledi.

Ünal, TBMM'nin, milletin meselelerinin çözülmesi gereken yer olarak çok güçlü bir şekilde işlevini yerine getirdiğini ve milli iradenin tecelli ettiği yer olduğunu ifade etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da meslek grubu olarak hazinenin menfaati için büyük özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından stajlarını tamamlayan 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsatları verildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları ve yetkililer katıldı.

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, TÜRMOB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsat verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsat verildi - Son Dakika
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