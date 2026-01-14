Kahramanmaraş\'ta Anneyi ve Çocuklarını Kurtaran Cezaevi Personeline Teşekkür

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla yolda mahsur kalan bir anneye, nöbetten çıkan cezaevi personeli yardımcı olarak evinde misafir etti.

Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, anne ve çocuklarının olduğu aracın kaza yaptığını görerek yardıma koştu. Cezaevi personeli anne ve çocuklarını kullanılamaz hale gelen araçtan güvenli bir şekilde çıkardı. Dondurucu hava şartları nedeniyle ailenin dışarıda beklemesini uygun bulmayan personel, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak evlerinde misafir etti.

"Devletimizin şefkat yüzünü gösterdiler"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün gönderisini sosyal medyadan paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ceza infaz kurumu personeline teşekkür etti. Bakan Tunç, açıklamasında, "Kahramanmaraş'ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ