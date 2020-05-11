Kahramanmaraş'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Dulkadiroğlu ve Elbistan belediyelerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde hem dezenfekte hem de maske dağıtımı yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförleri de dezenfekte programına aldı. Vatandaşların güvenle kişisel bakımlarını yapması adına berber ve bayan kuaförlerini dezenfekte eden Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları değerlendiren Berberler Odası Başkanı Adnan Narlı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a ve ekibine teşekkür ederek, kuaför ve berberlerde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Elbistan

Elbistan Belediyesi de kepenklerini açan berber ve kuaför salonlarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

Belediyenin iş yerlerini dezenfekte etmesinin önemli bir hizmet olduğuna değinen esnaflar, Belediye Başkanı Gürbüz ve ekibine teşekkür etti. Elbistan Belediyesi kendi üretimi olan maskelerin dağıtımını da sürdürüyor. Şehrin değişik noktalarına kurulan stantlarda halka maske dağıtımı yapıldı.