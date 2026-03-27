Kahramanmaraş\'ta doğa yürüyüşü kazası: Yaralı helikopterle kurtarıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 9 kişilik gruptan bir kişi dereyi geçmeye çalışırken ayağını kırdı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yaralı, AFAD ekiplerinin koordinasyonuyla helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü sırasında yaşanan kaza ekipleri harekete geçirdi. Çağlayancerit ilçesi Engizek Yaylası Bulgur mevkiinde yürüyüş yapan grup üyelerinden Zeynel Gül, dereyi geçmeye çalıştığı sırada ayağını kırarak yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri operasyonla yaralıyı kurtararak hastaneye ulaştırdı.

ZORLU ARAZİDE ZAMANLA YARIŞAN KURTARMA OPERASYONU

Edinilen bilgilere göre, doğa yürüyüşüne çıkan 9 kişilik grup Engizek Yaylası'nda ilerlediği sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Grup üyelerinden Zeynel Gül, dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek ayağını kırdı. İhbar üzerine Elbistan AFAD istasyonundan 4 personel ve 1 araç ile Kahramanmaraş AFAD'dan 6 kişilik profesyonel dağcı ekip bölgeye sevk edildi.

Zorlu ve engebeli arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle operasyonun hassasiyetle yürütüldüğü belirtilirken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yaralıya hızlı şekilde ulaşıldı.

HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan değerlendirmede, yaralının bulunduğu bölgeden kara yoluyla taşınmasının riskli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine AFAD Başkanlığı'ndan helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterle sedyeye alınan yaralı, güvenli şekilde tahliye edildi.

Zeynel Gül, helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, doğa yürüyüşlerinde dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Haber: Muhammet Özer

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:13:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.