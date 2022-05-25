Kahramanmaraş'ta Fidanlık Camisi'nin temeli dualarla atıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Fidanlık Camisi'nin temeli dualarla atıldı

25.05.2022 17:52
Kahramanmaraş'ta Fidanlık Camisi'nin temeli dualarla atıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fidanlık Camisi'nin yapımına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fidanlık Camisi'nin yapımına başlandı.

Efusu Turan Mahallesinde modern inşaat teknikleri kullanılarak yapımına başlanılan caminin 1500 metrekare oturum alanı ve çift minareli olması planlanıyor.

Kaymakam adayı Koray Yanıktepe, törende yaptığı konuşmada, yapımına başlanan caminin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, mahallenin böyle bir camiye ihtiyacı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ile ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Fidanlık Camisi'nin temeli dualarla atıldı - Son Dakika


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