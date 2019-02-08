Kahramanmaraş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp
Alkaya'nın kullandığı 63 AB
817 plakalı otomobil, Kışla Caddesi
'nde Hüseyin Coşkun'un (41) kullandığı 46 AAG 217 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası sürücü Hüseyin Coşkun ile otomobildeki Nuray (42), Betül (15) ve Şahin Coşkun (10) sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:53 Kaynak: AA
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