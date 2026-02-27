Kahramanmaraş\'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kuzey ilçelerde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Göksun– Kayseri kara yolu ile Elbistan– Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı. Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İhbarlar üzerine bölgeye karayolları, belediye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güzergâhları yeniden trafiğe açmak için aralıksız çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesinin beklendiği kentte, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet ÖZER