Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kahramanmaraş\'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
27.02.2026 14:10  Güncelleme: 14:17
Kahramanmaraş\'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle kuzey ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Göksun–Kayseri ve Elbistan–Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kuzey ilçelerde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Göksun– Kayseri kara yolu ile Elbistan– Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı. Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İhbarlar üzerine bölgeye karayolları, belediye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güzergâhları yeniden trafiğe açmak için aralıksız çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesinin beklendiği kentte, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet ÖZER

Son Dakika Yaşam Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
