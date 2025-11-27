Kahramanmaraş\'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobilin kayalıklara çarpması sonucu uzman çavuş Ramazan Daylak ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak yaşamını yitirdi. Çiftin hayatını kaybettiği kazada anne karnındaki bebek de kurtarılamadı.

ARAÇ KAYALIKLARA ÇARPTI

Kaza, Nurhak–Elbistan kara yolu üzerinde Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 28 yaşındaki Ramazan Daylak'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Daylak ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Ramazan Daylak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HAMİLE EŞİ VE BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elmas Daylak da gece boyunca süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 aylık bebeğin de yaşama tutunamadığı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden uzman çavuş Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Daylak'ın naaşı törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.