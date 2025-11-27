Kahramanmaraş'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kahramanmaraş'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti
27.11.2025 09:49  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpması sonucu uzman çavuş ve eşi öldü.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobilin kayalıklara çarpması sonucu uzman çavuş Ramazan Daylak ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak yaşamını yitirdi. Çiftin hayatını kaybettiği kazada anne karnındaki bebek de kurtarılamadı.

ARAÇ KAYALIKLARA ÇARPTI

Kaza, Nurhak–Elbistan kara yolu üzerinde Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 28 yaşındaki Ramazan Daylak'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Daylak ile 6 aylık hamile eşi Elmas Daylak araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Ramazan Daylak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HAMİLE EŞİ VE BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elmas Daylak da gece boyunca süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 aylık bebeğin de yaşama tutunamadığı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden uzman çavuş Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Daylak'ın naaşı törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kahramanmaraş'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı
ABD’de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu
Tarihi araştırma yaparken servet buldu Hemen ekiplere teslim etti Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu
Cem Uzan’a soğuk duş TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu
’’Delirmek üzereyim’’ diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu ''Delirmek üzereyim'' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

10:49
Hong Kong’daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55’e yükseldi
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi
10:34
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
10:20
ABD’yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
09:39
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
09:20
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
09:19
Mbappe hayret içinde kaldı Xabi Alonso Arda Güler’den maç sonu özür diledi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi
08:49
Papa 14. Leo Türkiye yolunda İlk durağı bakın neresi olacak
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 11:11:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kaza: Uzman Çavuş ve Hamile Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.