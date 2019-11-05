GÜNEY Kore Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü' düzenledi. Kültür gününün son etkinliğinde Koreli sanatçıların dans gösterisi, izleyenlerin büyük alkışını aldı.

Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Kore Kültür Günü, KSÜ'de Kore filmi gösterimi ile başladı. Ardından Kore- Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Seminer sonunda öğrenciler Kore'nin geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirdi.

CHO: SADECE TÜRKİYE'YE KAN KARDEŞ ÜLKE DİYORUZ

KSÜ'den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Savaşı'ndan sonra iki ülke arasında büyük bir dostluğun başladığını söyledi. Cho, "Bildiğiniz gibi Kore ve Türkiye, Kore Savaşı'nda beraber savaştı. Biz onun için Kore'de Türkiye'ye 'Kan kardeş ülke' diyoruz. Bir de Ayla filminin Ayla ile Süleyman komutan arasındaki sevginin kan kardeşliğini çok iyi yansıtan hikaye olduğunu biliyoruz. Biz Kore'de sadece Türkiye'ye kan kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Onun için Kore'de Türkiye'nin yeri çok farklı. Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok seviyoruz ve kardeşliğini hiç unutmuyoruz. Savaşta Kore'ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştı ve Korelilere çok yardım etmişti. Bu Kore savaşında yaşamış olan yaşlı olanlar daha iyi biliyor ama Kore'deki gençler de onlardan öğreniyor ve gençler Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

'YAKINDA KORE'DEN 1 MİLYON TURİST GELECEK DİYE TAHMİN EDİYORUM'

Kore ve Türkiye'nin turizmini de değerlendiren Dong Woo Cho, şunları söyledi:

"2018'de Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 160 bin civarında, Bu sene 200 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Gerçekten Kore içinde Türkiye'ye ilgi artıyor. Geçen sene Kore nüfusunun yarısı, 26 milyon civarında Koreliler yurt dışına seyahat etmiştir. Türkiye Kore'den çok uzak olsa da bu sene Türkiye'ye gelecek Koreli turistler çok fazla olacak diye tahmin ediyoruz. Mesele Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyon olması için girişimleri olduğunu duymuştum. Bence yakın zamanda Kore'den Türkiye'ye 1 milyon turist gelecek diye tahmin ediyorum. Türkiye'den Kore'ye giden turist sayısı ise 20 bin civarında. Kore'de de Türkiye'de olduğu gibi doğal güzellikler olan, kültürleri çok eskiye dayanan ülke olduğu için Daha çok Türk'ün Kore'ye seyahat etmesini umuyoruz."

DANS GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI

Kore Kültür Günü'nün son etkinliği ise, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi oldu. Koreli 11 sanatçı ile vurmalı çalgı rubunun sahne aldığı gösteriye Kahramanmaraş halkı büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın da davetliler arasında yer aldığı gösteride sanatçılar danslarıyla salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösterinin sonunda Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Rektör Niyazi Can sanatçılara çiçek verdi. Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, gecenin onur konukları olan Kore Gazileri'nden Veli Gülnar 'ın elini öpüp hediye verdi.

GÜNGÖR: MEHMETÇİĞİMİZİN KORE'DE BIRAKTIĞI ÇOK ÖNEMLİ İZLER VAR

Gecenin sonunda değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kore'nin bağımsızlık savaşına birçok ülkenin asker gönderdiğini ancak Türk askerinin yerinin Koreliler için çok farklı olduğunu söyledi. Mehmetçiğin Kore'de bıraktığı izleri, 3- 4 yıl önce ziyaret için gittiğinde çok açık bir şekilde gördüğünü ifade eden Güngör, "Orada bizim Mehmetçiğimizin, atalarımızın, dedelerimizin, ağabeylerimizin, dedelerimizin bizi nasıl temsil ettiğini gördük ve gururlandık. Şehitliğimizi gezdik ve orada 'Nerelisin?' diye sorduklarında biz 'Kardeş şehir' dediğimiz hemen 'Türkiye' diyorlar. Tabi orada bizi temsil eden askerlerimiz, Mehmetçiğimizin bıraktığı çok önemli izler var. Biz orada tabi bağımsızlık savaşında destek verdik ama Mehmetçiğin yetimlere, dullara, çocuklara, kimsesizlere yapmış olduğu destek orada çok büyük etki yaratmış. Ayla filmindeki Astsubay Süleyman Dilbirliği Kahramanmaraşlı bir hemşehrimiz ve onu da bu programın yapılmasında bir vesile olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ise, salonun tıklım tıklım dolmasına hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini belirtirken, Kore gazilerine ve Kahramanmaraşlılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.