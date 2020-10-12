Kahramanmaraş'ta "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi hayata geçiyor

12.10.2020 16:13
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Afşin Belediyesi arasından "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Afşin Belediyesi arasından "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatin Güven, belediye binasında düzenlenen imza töreninde, projenin hayata geçirilmesiyle şehir ve bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını belirtti.

Lavanta ekiminin bölge çiftçisi açısından da büyük avantaj olacağını aktaran Güven, "1 milyon 200 bin lira bütçeli projenin ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe ilçemiz geçmişten günümüze tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim merkezi olup ve ipek yoluna ev sahipliği yapmıştır. Afşin'i, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisi arasında yer alan, tıp ve kozmetik sanayide de önemli derecede yer tutan lavanta bitkisiyle desteklemek istiyoruz. Belediyemiz tarafından 390 dönümlük tek bir arazide lavanta yetiştiriliyor ve Türkiye'deki en büyük lavanta bahçesi unvanına sahibiz. Lavantanın işlenmesi ve pazarlanması için tesise ve mesleki edindirme kurslarına, ilçedeki dezavantajlı grubunda meslek ve iş sahasına ihtiyacı vardır. Lavanta katma değerli bir ürün olup bölge halkı için yüksek gelir getirecektir. Proje kapsamında kurulacak tesisler sayesinde işsizlik oranı azalacak, birçok kişi meslek sahibi olacak ve bu tarz tesisler kurmayı planlayan girişimcilere örnek olmak istiyoruz. Afşin'de ekim yapılmayan, boş kalan tarlaları lavanta ile hayat bulmasını amaçlıyoruz." dedi.

Güven, proje kapsamında lavantanın yetiştirilmesinden işlemesine kadar bütün evrelerinin Afşin'de gerçekleştirileceğini anlatarak, katma değerin ilçede kalacağını söyledi.

Üretim tesisinde lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu gibi ürünlerin üretileceğini anlatan Güven, "Proje kapsamında lavanta bahçesinin çevresine turizm amaçlı bisiklet yolunun yapılması, hediyelik eşya ofislerinin yapımı sağlanacak. DOĞAKA ile yapılan proje kapsamında bayanların istihdamını ön plana çıkartmak istedik. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde de hediyelik eşya yapımı kursu, takı tasarım kursu, sabun üretimi kursu, kokulu mum üretimi kursu, lavanta yetiştiriciliği kursu gibi kurslar düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş, Lavanta, Doğaka, Afşin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Lavanta Kokulu Memleketim' projesi hayata geçiyor - Son Dakika

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