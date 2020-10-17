Mandalina hasadına başlandı - Son Dakika

Mandalina hasadına başlandı

17.10.2020 12:21

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde erkenci "okitsu" türü mandalina hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde erkenci "okitsu" türü mandalina hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kaymakam İbrahim Güneş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sarıbıyıkoğlu, Beşbucak Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesinde gerçekleştirilen hasat törenine katıldı.

Törende, narenciye üreten çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biyoteknikle mücadele konularında bilgi verildi.

Kaymakam Güneş, Yeşilova bölgesinin ilçenin Çukurovası olarak bilindiğini belirtti.

Bölgenin verimli topraklara sahip olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Burada başta tarım müdürlüğümüz olmak üzere çiftçilerimiz büyük bir mücadele içine girdiler. Biyolojik bir mücadele ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması ile ilgili üç yıldan beri yoğun bir çaba ve gayret içerisindeler. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda büyük bir destek vermiş bulunmakta. Bugün geldiğimiz aşamada, bunun sonuçlarını memnuniyetle görebilmekteyiz. Artık Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine burada biyolojik, biyoteknik yöntemlerle üretilen ve mücadele edilen herhangi bir kimyasal katkısı bulunmayan ürünler iç piyasaya ve dış piyasaya sürülebilmekte. Rekoltesinde kısmen bir düşüklük olsa da ürünün kalitesi ve niteliği sebebi ile de fiyatları yükselmiş durumda."

Çiftçilerden Nihat Efil ise bahçesinde 550 mandalina ağacı bulunduğunu ve yaklaşık 60 ton ürün beklediğini söyledi.

Pazar sıkıntısı yaşamadıklarını ifade eden Efil, "Boyut olarak çok güzel, tadı ve aroması diğer bölgelere göre daha güzel. Pazarlama sıkıntısı hiç çekmiyoruz, Türkiye'nin her yerinden tüccar geliyor. Burası termo klima özelliği olan bir yer." dedi.

Mandalina hasadına başlandı
Mandalina hasadına başlandı
Mandalina hasadına başlandı
Mandalina hasadına başlandı

Kahramanmaraş, Ahmet Doğan, Andırın, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mandalina hasadına başlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü         
12:45
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 13:30:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mandalina hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei