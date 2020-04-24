Kahramanmaraş'ta marketlerde Ramazan yoğunluğu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta marketlerde Ramazan yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.00'a kadar açık olan marketlerde Ramazan yoğunluğu yaşandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.00'a kadar açık olan marketlerde Ramazan yoğunluğu yaşandı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda marketler saat 14.00'a kadar açık kaldı. Ramazan ayının gelmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte marketlerde yoğunluk oluştu. Açık kalan marketlere gelerek alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar alışverişlerini yaparak evlerine döndü.

Markette alışveriş yapan İbrahim Can Yılmaz, "Ramazan nedeniyle markete geldik ve alışverişimizi yaptık. Evimizin ihtiyaçlarını aldık herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor

Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi

5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı

Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi

Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı

Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü