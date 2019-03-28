Kahramanmaraş'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu
22 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mustafa Çiçek
'e ait motosikletin çalınması sonrası çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonrası E.T. (18), Ü.T. (32) C.T. (17) A.İ.A. (16) S.K. (18) ve Y.B'nin (17) çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattıklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonla zanlıları yakalayan ekipler, Y.B'ye ait ahırda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirdi.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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