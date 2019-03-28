Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Çiçek'e ait motosikletin çalınması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonrası E.T. (18), Ü.T. (32) C.T. (17) A.İ.A. (16) S.K. (18) ve Y.B'nin (17) çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla zanlıları yakalayan ekipler, Y.B'ye ait ahırda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirdi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Mustafa Çiçek, Jandarma, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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