Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nedim Gül (59) idaresindeki 46 KD 574 plakalı otomobil ile İsrafil Firik idaresindeki 46 VD 415 plakalı traktör, Akveren Mahallesi Termik Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücü ile birlikte Ayşe Gül (19) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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