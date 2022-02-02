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Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla "karne hediyesi" etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla "karne hediyesi" etkinliğinde buluştu

02.02.2022 18:17
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla "karne hediyesi" etkinliğinde buluştu

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile kent protokolü, "karne hediyesi" etkinliği kapsamında şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile kent protokolü, "karne hediyesi" etkinliği kapsamında şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, kent genelindeki 32 şehit çocuğu, aileleriyle birlikte kentteki bir pastaneye getirildi.

Burada protokol üyeleriyle birlikte yemek yiyen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere, yarıyıl tatili dolayısıyla şehit evlatları için güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Coşkun, "Evlatlarımızın mutluluğuna ortak olduğumuz için ayrıca mutluyum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri etkinliklerde beraber olmaya çalışacağız. Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin evlatlarımızın emrindeyiz." diye konuştu.

Programın ardından protokol üyeleri ile şehit çocukları günün anısında pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla karne hediyesi etkinliğinde buluştu
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla karne hediyesi etkinliğinde buluştu
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla karne hediyesi etkinliğinde buluştu
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla karne hediyesi etkinliğinde buluştu

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Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarıyla 'karne hediyesi' etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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