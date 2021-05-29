Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde şehit uzman çavuş Abuzer Doğan'ın kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesince, 2009'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Abuzer Doğan'ın 19 yaşına giren kızı Elif Doğan için sürpriz kutlama düzenlendi.

Beyoğlu Mahallesi'ndeki evinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Doğan, sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Doğan, organizasyon için dernek üyelerine teşekkür etti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile aile yakınları katıldı.

Öte yandan doğum günü kutlamasının ardından Doğan ve beraberindekiler, şehitliğe giderek Abuzer Doğan için dua etti.