Kahramanmaraş'ta tansiyon ve KOAH hastalarının ilaçlarını jandarma teslim etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, olumsuz hava koşullarından dolayı ilaçlarını eczaneden alamayan hastaların yardımına koşuyor.

Afşin ilçesinin Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan tansiyon hastası S.B'nin (74) İstanbul'da yaşayan kızı E.S. (39), 112'yi arayarak annesinin ilaçlarının bittiğini ve sağlık sorunları yaşadığını bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine S.B. ile irtibat kuran ekipler, nöbetçi eczaneden aldıkları ilaçları kendisine teslim etti.

Andırın ilçesinin Altınyayla Mahallesi'nde ikamet eden KOAH hastası Ö.Y. de (63) kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, bu nedenle eczaneden ilaçlarını alamadığını, nefes alıp vermekte zorluk çektiğini jbelirterek jandarmadan yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, Ö.Y'nin yakınlarıyla irtibat kurarak ilaçları teslim etti.