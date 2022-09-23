Taneyle satılan tescilli Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika
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Taneyle satılan tescilli Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor

23.09.2022 11:16

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen ve taneyle satılan tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde hasat başladı.

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen ve taneyle satılan tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde hasat başladı.

Çağlayancerit ilçesinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan cevizde bu yıl 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

İlçede 30 bin dekar arazide üretilen ve her geçen gün üretim alanı artan cevizde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35'lik rekolte artışı bekleniyor.

Geleneksel yöntemlerle toplanan cevizler, hasat döneminin ardından kabuklarından ayrıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

İlçe ekonomisine ciddi katkı sunan cevizler, kurutma işlemlerinin tamamlanmasıyla alıcısıyla buluşacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Barak, AA muhabirine, taneyle satılan Çağlayancerit cevizine gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton ürün aldıklarını belirten Barak, 2022 yılı için yaklaşık 10 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, her geçen yıl ceviz bahçelerinin arttığını belirtti.

Barak, Çağlayancerit cevizinin, tadı, aroması ve yağ bakımından diğer cevizlerden farklı olduğunu ifade ederek, "Pastalık, böreklik değil de sofralık olarak tüketilir. Kilogram hesabı değil de adet olarak satılır." dedi.

5 yıldızlı otellerin tercihi

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene de Çağlayancerit cevizinin çok değerli olduğunu belirtti.

Ürünün diğer türlerinden çok farklı olduğunu ve genellikle 5 yıldızlı oteller tarafından tercih edildiğini anlatan Çedene, şunları kaydetti:

"Doymuş yağ oranı ve doymamış yağ oranları bakımından diğer cevizlerden çok farklı. Sofralık bir cevizdir. Avrupa ülkelerine bile ihracat yapıyoruz. Tedarikçi firmalar aracılığıyla ABD, İngiltere, Almanya, Romanya, KKTC ve Fransa'ya ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkelerine ürün ihracatı yapıyoruz. Kaliteli olmasının en önemli sebeplerinden birisi iklim."

"İlçenin en önemli geçim kaynağı"

Üretici Salman Dolgun da ilçenin en önemli gelir kaynağının ceviz olduğunu ifade ederek, "Burada vatandaşlarımızın yüzde 90'ının ceviz işiyle uğraştığını söyleyebiliriz. Çünkü ilçenin geliri ceviz üzerine. Bundan dolayı vatandaşlarımız, cevize her geçen gün daha fazla yöneliyor." dedi.

Ömer Çetinkaya ise yaklaşık 20 yıldır ceviz üreticiliği yaptığını ifade ederek, bu sene aşırı sıcak geçtiğini, buna rağmen cevizlerin her zamanki gibi kaliteli olduğunu dile getirdi.

Ceviz bahçelerinde günlük 20-25 yevmiyecinin toplama işlemi yaptığını anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Verimler iyi, fiyattan da memnunuz. Çağlayancerit cevizi kaliteli olduğu için sürekli talep de görüyor. Daha şu anda piyasa açılmadı ama inşallah iyi olacağını düşünüyoruz. Kuruduktan sonra satacağız. Talep çok."

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taneyle satılan tescilli Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taneyle satılan tescilli Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika
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