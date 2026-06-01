Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak alevlerin büyümesini engelledi. Çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Haber: Muhammet Özer
Son Dakika › Yangın › Kahramanmaraş’ta ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?