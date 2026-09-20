Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu coşkusu: Züleyha Ortak Dağ ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu coşkusu: Züleyha Ortak Dağ ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi

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Kahramanmaraş\'ta Kültür Yolu coşkusu: Züleyha Ortak Dağ ve Beyhan Budak\'a yoğun ilgi
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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kahramanmaraş durağında, modern yaşamın getirdiği yalnızlık ve insan ilişkileri masaya yatırıldı. Sanatçı Züleyha Ortak Dağ ve ünlü psikolog Beyhan Budak’ın keyifli sohbetiyle gerçekleşen programa katılan Kahramanmaraşlılar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ni doldurdu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. TRT programcısı ve sanatçı Züleyha Ortak Dağ’ın hazırlayıp sunduğu "Sınırsız Sohbetler" programına, ünlü psikolog ve yazar Beyhan Budak konuk oldu.

MODERN İNSANIN YALNIZLIĞI VE İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; modern zaman insanının yalnızlıkla sınavı, kaliteli ve sağlıklı ilişkilerin sırları, kadın-erkek ilişkilerindeki dengeler ile hayatın getirdiği yük ve strese karşı zihni hafifletici düşünce yöntemleri konuşuldu. İzleyicilerin pürdikkat takip ettiği buluşmada, yaşam kalitesini artıracak farkındalıklara ve insan ilişkilerine dair rehber niteliğinde bilgiler paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu coşkusu: <a class='keyword-sd' href='/zuleyha-ortak/' title='Züleyha Ortak'>Züleyha Ortak</a> Dağ ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi

GÜN BOYU SAHADA EV SAHİPLİĞİ

KADEM Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Taşkıran da festival kapsamında kente gelen iki ünlü ismi yalnız bırakmayarak gün boyu kendilerine eşlik etti.

FESTİVAL YOLCULUĞU ANKARA VE DİYARBAKIR İLE DEVAM EDECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca şehir şehir dolaşarak ilham veren sohbetlerini vatandaşlarla buluşturan Züleyha Ortak Dağ ve Beyhan Budak, Kahramanmaraş’ın ardından duraklarını genişletecek. İkili, festival yolculuğu kapsamında 22 Eylül’de Ankara’da ve 13 Ekim’de Diyarbakır’da izleyicileriyle bir araya gelecek.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu coşkusu: Züleyha Ortak Dağ ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi - Son Dakika
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