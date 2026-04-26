Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu: 45 kişi tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 45 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 45 kişi tutuklandı
26.04.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta narkotik ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Nisan’da düğmeye bastı. Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında 58 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. Metamfetamin, sentetik ecza hapları, bonzai ve ecstasy gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatlar da bulundu. Ayrıca ruhsatsız silahlar ve mühimmat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

45 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 45 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Muhammet Özer

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Narkotik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 11:04:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.