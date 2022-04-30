Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması - Son Dakika
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Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması

30.04.2022 10:42
Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Selami Korkutata'nın da katıldığı 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Selami Korkutata'nın da katıldığı 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı.

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Kahta'da da yapıldı.

Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyerek, Ramazan Bayramını kutlayan Kaymakam Selami Korkutata, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini hatırlatarak, bilgilendirici broşürler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde denetimlerin eş zamanlı yapıldığını ifade eden Kaymakam Korkutata, uygulama esnasında sürücülerle konuşarak, "Kemerinizi takmadan yola çıkmayın. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

Uygulamanın amacına dikkat çeken Kaymakam Korkutata, "Bu uygulama 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak başladı. Uygulamanın amacı, emniyet kemeri takma konusunda vatandaşları bilgilendirerek farkındalık oluşturmaktır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Sürücülerin trafikte çok tedbirli olmasını istiyoruz. Bütün Kahtalı hemşerilerime kazasız belasız, huzurlu ve güvenli yolculuklar dilerken Ramazan Bayramı'nda ilçemizde görevini en iyi şekilde yapan tüm güvenlik güçlerimize de teşekkür ediyor, onlara da hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

İlçenin en işlek caddesi olan M. Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay ve trafik ekipleri katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması
Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması
Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması
Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması
Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması

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Ramazan Bayramı, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulaması - Son Dakika


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