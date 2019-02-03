Son Dakika Haberleri: Kahta İhh'nın Yeni Bina Açılışı Yapıldı

Kahta İhh'nın Yeni Bina Açılışı Yapıldı

20 dakika önce

Adıyaman'ın İHH Kahta Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kahta İhh'nın Yeni Bina Açılışı Yapıldı, System.String[]
Adıyaman'ın İHH Kahta Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Girne Mahallesi Öğretmen Evi karşısında bulunan İHH Kahta şubesi yeni binanın açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İHH Kahta Şubesi Başkanı Mehmet Güllü Orman, İHH vakfının bölgenin, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde felakete veya sıkıntıya uğrayan insanlara yardım ettiğini söyledi.

Başkan Orman, "İHH olarak hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin insanların zulüm görmeden özgür ve adalet üzerine bir yaşama kavuşmasını her insanın ve vakfımızın bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Dünya üzerindeki her insanın onurlu bir yaşamı hak ettiğine bununda ancak ve insan haklarının korunmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Başta ilçemizde bulunan yetim ve öksüz çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve onların derdiyle dertlenmek istiyoruz. İçtimai hayat endişesiyle hiçbir yetim, öksüz, gariban evladımız eğitimden, ilimden uzak durmamalıdır. İhtiyaç sahiplerine burs vererek onların kimseye muhtaç olmadan eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak en asli görevimizdir. Bu şuurla çıktığımız yolda ilçemizde yetim kardeşlerimiz öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilerimize üniversiteyi bitirene kadar burs desteği veriyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bu yardımların sağlanmasında derneğimize büyük katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza ve bu yardımların dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ise, "27 yıldır bu ümmetin yüz akı olmaya çalışıyor. Ülkemizde ve Dünyanın her yerinde mazlumların ve mağdurlara yardımlar yapmaktayız. Nerede bir yetim ve mağdur var ise yardım elimizi uzatıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İHH Kahta Şubesinin yeni binası dualar eşliğinde açıldı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, İHH Kahta Şubesi Başkanı Mehmet Güllü Orman, kurum amirleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, İHH, Güncel
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