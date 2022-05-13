Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: "Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu" - Son Dakika
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Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: "Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu"

13.05.2022 19:28

Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye yeme gelen son zamlarla beraber sütte sıkıntı yaşadıklarını, üreticilerin inekleri kesime gönderdiklerini söyledi. Başkan Alan, "Mayıs 15 itibariyle sütü zamlı alacakken dün yeme çuval başı 25 lira zam geldi. Zam cebimize girmeden uçtu" dedi.

Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye yeme gelen son zamlarla beraber sütte sıkıntı yaşadıklarını, üreticilerin inekleri kesime gönderdiklerini söyledi. Başkan Alan, "Mayıs 15 itibariyle sütü zamlı alacakken dün yeme çuval başı 25 lira zam geldi. Zam cebimize girmeden uçtu" dedi.

Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan CHP'li Tutdere'ye yem zamlarından yakındı. Başkan Alan, "Sıkıntılarımız girdilerin çok yüksek olması. Biz Mayıs 15 itibariyle sütü zamlı alacakken dün yeme çuval başı 25 lira zam geldi. Zam cebimize girmeden uçtu. 1 kilo sütle 1 kilo 250 gram yem alabilecekken şu an 1 kiloya düştü. Şu an yem 350-370 arasında. Elektrik faturaları çok yüksek. Dışarıdan aldığımız ilaçlar çok yüksek. İşçilik yüksek" dedi.

En büyük girdilerinin yem olduğunu söyleyen Deniz Alan, "Giderimizin yüzde 70-80'ini yemdir. Zaten herkes ineklerini kestirdi. Şu an piyasada bir süt açığı başladı. 1 yıla yakındır bu devam ediyor. Çünkü insanlar şunu hesaplıyor. Vereceği yemle ineğini kestirse verdiği üyemle eşit. Direnen de şu şekil veriyor. Geçen sezondan aldığı ürünleri yediriyor. Bir kilo arpa şu an 6.5 TL. bir kilo yem olmuş 7 lira. Dün mısır aldık 7.5 TL'ye."

Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu
Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu
Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu
Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Alan, Mayıs, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: 'Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta Süt Birliği Başkanı Deniz Alan: "Yeme, Çuval Başı 25 Lira Zam Geldi, Zam Cebimize Girmeden Uçtu" - Son Dakika
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