Kahve ve çikolatadan yapılan elbise festivalde tanıtıldı - Son Dakika

Edirne Kahve ve Çikolata Festivali'nde kahve çekirdekleri ile çikolatadan yapılan elbise katılımcıların beğenisine sunuldu.

Pavli Atölyesi Kurucusu Gülşen Gürses'in 5 kilo bitter çikolata ve 3 kilo kahve çekirdeği kullanılarak hazırladığı elbise, Elif Durmaz tarafından giyilerek festival alanında katılımcılara tanıtıldı. Festivale katılan birçok kişi, Durmaz ile fotoğraf çektirdi.

Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin konusuna uygun olarak kahve ve çikolata kullanarak bir elbise tasarlamaya karar verdiğini söyledi.

Hazırlık sürecinin zahmetli olduğunu belirten Gürses, "Dün gece yapıştırdım malzemeleri. Hepsi tek tek el emeğidir. Buraya yakışacağını ve ikonik bir görsel olacağını düşündüğüm için mankenimizle halkın içine getirdik. Festival alanında ilerlemekte zorlanıyoruz çünkü herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Çocuklar özellikle çok beğendiler. İlgi çok güzel." dedi.

Gürses, daha önce lavanta festivalinde de lavanta yaprakları kullanarak benzer bir elbise tasarladığını ifade etti.

Durmaz da elbiseye gösterilen ilginin kendilerini muttu ettiğini anlatarak, "Kahve çekirdeklerinden bir büstiyer var. Üzerini tüllerle süsledik. Gerçek çikolatadan etek var. Tacım da kahve çekirdekleriyle hazırlandı." diye konuştu.