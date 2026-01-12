Kahveli Badem Şekeri İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kahveli Badem Şekeri İlgiyi Üzerine Topladı

Kahveli Badem Şekeri İlgiyi Üzerine Topladı
12.01.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kahve ve bademin buluştuğu yeni lezzet, kahveli badem şekerine büyük ilgi var.

Elazığ'da geleneksel lezzetlere getirilen yenilikçi dokunuşla üretilen kahveli badem şekeri ilgi gördü.

Elazığ'da yöresel ürün satışı yapılan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda vişneli ve limonlu badem şekeri üretmesinin ardından Türkiye'nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni tatlar arayan işletme, Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı'dan günümüze kadar gelen eşsiz lezzete sahip Türk kahveli badem şekeri yapmaya karar verdi. Badem ile Türk kahvesini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az miktarda yapılarak vatandaşlara ikram edilen badem şekeri beğenilince seri üretimine geçildi.

"Kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu"

Şehir dışından firmaların ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran işletme sahibi İmam Gündoğdu, "Bu fikir ustamızla oturup kahveli badem şekeri deneyelim dedik. Kahve çok revaçta bir ürün. Şu an 6'ncı kazanı yapıyoruz. Bir aydan fazladır kahveli badem şekeri üretiyoruz. Çok güzel talepler aldık. Aynı zamanda satışı da güzel gidiyor. Biz böyle bir ürün çıkardığımız için mutluyuz. Fiyatlar bütün badem şekerlerinde aynı. Kahve sevenler için kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu. Yapım aşaması bizim 4 günümüzü aldı. Altyapımız var, ürünü çıkarmak için biraz uğraş verdik. Yaptığımız ürünü de müşterilerimize tattırdık. Kahve oranı nasıl diye, standarda oturtunca ürünümüzü çıkarmaya başladık. Müşterilerimiz geliyor, kahve alıyor. Badem şekerleri de tezgahımızın önünde olduğu için müşterilere tattırıyoruz. Önce bir tepkiyle karşılaştık kahveli badem şekeri mi olur diye, tadına baktıktan sonra tekrar alanları çok gördük. Kahvenin yanında, çayın yanında ikram ediyorlar. Vatandaşlar kahveli badem şekerinden memnun kalıyorlar" dedi.

"Kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı"

Daha önceden vişneli ve limonlu badem şekerlerini çıkardıklarını aktaran badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ise, "Bize kahveli badem şekerini teşvik eden de müşterilerimiz oldu. Kahve alıyoruz, kahveniz çok güzel bir de kahveli badem şekeri çıkarsanız diye. Biz de ondan yola çıktık. Badem şekerini yiyenler beğendi. Bizleri artık müşteriler yönlendiriyor. Biz de onlara göre hareket ediyoruz. Vatandaşların talebi, kahve kültürü olan insanlar gerçekten beğendi. Kahve kültürü olmayanlar çok aramıyor ama kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı. Şu an yeni olduğumuz için iki günde bir çıkarıyoruz. Kahve aynı zamanda Osmanlı geleneğinden geliyor. Evlerimize gelen insanlara kahve ısmarlıyoruz, bundan sonrada kahvenin yanında kahveli badem şekeri ısmarlayacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gastronomi, Elazığ, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahveli Badem Şekeri İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:31:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kahveli Badem Şekeri İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.