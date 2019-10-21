Son Dakika Haberleri: Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları...
Son Dakika Güncel Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları...

Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları...

14 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un Ankara'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un Ankara'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan 29 yaşındaki Coşkun, geçen hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Coşkun'un şehadet haberi, Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Bayraklarla donatılan şehidin ailesinin oturduğu sitenin bahçesine Mamak Belediyesince kurulan çadırda Kur'an-ı Kerim okundu, baba Halim Çoşkun ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehit Umut Coşkun'un ikiz kardeşinin de Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un babaevine Türk bayrakları...

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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