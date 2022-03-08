Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı

08.03.2022 16:00

Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldıADIYAMAN Adıyaman'da kaldırım üzerinde yaban nanesi olarak da bilinen yarpuz otu satan kadını gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Kıymaz, kadının...

Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı

ADIYAMAN Adıyaman'da kaldırım üzerinde yaban nanesi olarak da bilinen yarpuz otu satan kadını gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri alarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izin yapmasını sağladı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman'ın Kahta Caddesi kaldırımında yarpuz otu satan Besime Öksüz'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürpriz yaptı. Besime Öksüz'e karanfil veren Zeynel Abidin Kıymaz, kadının kaldırım üzerinde bulunan tezgahında yer alan tüm yeşil yapraklı sebzeleri satın alarak günü izinli geçirmesini sağladı. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, "Bu gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu gün çalışma. Bu gideceksin evinde istirahat edeceksin. İstirahat et, keyfine bak, yeşilliğinin parasını ben ödeyeceğim. Kadınlar Günün Kutlu olsun" dedi.

Besime Öksüz ise, teşekkür ederek ilk defa kadınlar günün kutlandığını ifade etti.

Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı
Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı
Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı

YORUMLAR
500
Özalp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Özalp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Kadınlar Günü, Zeynel Abidin, Adıyaman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldırımda yarpuz otu satan kadına çiçek takdim eden Gazeteciler Başkanı Kıymaz, kadının tezgahındaki tüm ürünleri satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement