Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret - Son Dakika Spor

Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret

6 saat önce

Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret, System.String[]

Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret

etti.

Battalgazi Kapalı Spor Salonu'nda 9 Aralık'ta 16 okulun katılımıyla yapılan gençler

A kategorisi okullararası Güreş müsabakalarında 1 altın, 4 gümüş ve 5

bronz madalya kazanarak Malatya İl birincisi olan Kale İzollu Çok

Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, kurs eğitmeni Onur Altunbey, Halk Eğitim

Müdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale Kaymakam

Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

İlçe Milli

Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

bünyesinde açılan "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında güreş kursuna katılan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi

öğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak il birincisi olduğunu hatırlatarak, başta kurs eğitmeni Onur Altunbey olmak üzere başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kale

Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da öğrencileri tebrik ederek başarılarının

devamını diledi.

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Anadolu Lisesi, Nurullah Kaya, Kale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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