Kaleiçi esnafı, taş ve ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Antalya'da bir esnaf, doğadan topladığı ağaç parçaları, taş ve atık malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor.

Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde esnaflık yapan 49 yaşındaki Murat Özen, 25 yıldır topladığı atık malzemeleri atölyesinde işleyerek yerli ve yabancı turistlere satıyor.

Sanatçı Murat Özer, sanat atölyesinde eşiyle çalışmalar yaptığını, ailesinin birçok üyesinin de ahşap boyama ve taş boyamayla ilgilendiğini söyledi.

Parçaları hayal gücüyle birleştirip, boyalarla renklendirdiğini anlatan Özer, "Bulduğum her şeyi değerlendiriyorum. Parçaları alıp, tamir edip birine hediye ederim. Atılmış bir şeyi değerlendirmek hoşuma gidiyor." dedi.

Kullandığı malzemelerin dışında kalan kısımları da değerlendirdiğini, israf etmediğini aktaran Özer, doğayı korumanın ve doğadan faydalanmanın önemli olduğunu, var olan malzemelerin makine kullanımı olmadan değerlendirilebileceğini kaydetti.

Özer, mesleği icra eden sanatçıların sayısının giderek azaldığını belirterek, "Elimden geldiğince insanlara nasıl yapıldığını anlatıyorum. İstiyorum ki böyle işler yapılsın, gelsinler benim yanımda yapsınlar görsünler. Para vermelerine gerek yok. Yeter ki, bunu yapmaya karar versinler, vazgeçmesinler. İstedikleri zaman gelip benden eğitim alabilirler, ağaçları ürünleri inceleyebilirler." diye konuştu.