Kalkilya'da Filistinli Alevler İçinde Yarası Aldı

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya şehrinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin ağır yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kalkilya'da işgal güçlerinin gerçek mermiyle vurduğu bir yaralıya ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yaralının durumuna ilişkin verilen bilgide, "Nabzı atmıyor, ekiplerimiz şu an yaralının kalp ve akciğerlerini canlandırmak için çalışıyor." denildi. Açıklamada olayın ayrıntılarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor. Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.