Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Şeyda, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Şeyda, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Zonguldak Alaplı İlçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Şeyda Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Şeyda, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak Alaplı İlçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Şeyda Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı Sucahlı Köyündeki evinde önceki pazar günü fenalaşan 13 yaşındaki Şeyda Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Doğuştan engelli olan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Arslan'nın ani ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. 13 yaşındaki Şeyda Arslan için Alaplı Sucahlı Köyü merkez caminde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından genç Şeyda'nın cenazesi Sucahlı aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. 13 yaşındaki Arslan Kılçak İlk öğretim Okul sınıfı öğrencisi olduğu ve bir süredir böbrek yetmezliği olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Şeyda Arslan, Alaplı, Zonguldak, Kalp Krizi, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Şeyda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]