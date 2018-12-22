Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli
'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erkan Altıntaş
'ın (45) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın
'ın Nazilli
ilçesine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erkan Altıntaş için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Altıntaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.
Burada yapılan duanın ardından Altıntaş'ın cenazesi, meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı.
Altıntaş'ın cenazesi, daha sonra karayoluyla Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.
Cenaze, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.
Törene Altıntaş'ın eşi Özlem ile kızları Sinem ve Ceren Altıntaş, yakınları, Vali Hasan Karahan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Altıntaş, iznini geçirdiği Karahasanlı
Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanması sonucu sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Servergazi
Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.