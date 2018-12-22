Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erkan Altıntaş'ın (45) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erkan Altıntaş'ın (45) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erkan Altıntaş için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.


Altıntaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.


Burada yapılan duanın ardından Altıntaş'ın cenazesi, meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı.


Altıntaş'ın cenazesi, daha sonra karayoluyla Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.


Cenaze, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.


Törene Altıntaş'ın eşi Özlem ile kızları Sinem ve Ceren Altıntaş, yakınları, Vali Hasan Karahan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.


Altıntaş, iznini geçirdiği Karahasanlı Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanması sonucu sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Altıntaş, Güncel
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