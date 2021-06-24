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Kalp Krizi Nedir ve Neden Olur? Kalp Krizi Nasıl Önlenir ve Belirtileri Nelerdir - Son Dakika

Kalp Krizi Nedir ve Neden Olur? Kalp Krizi Nasıl Önlenir ve Belirtileri Nelerdir

24.06.2021 19:14
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Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur; kalbe giden kan akışı engellendiğinde ve kalp kasınız yeterli oksijen alamadığında kalp krizi meydana gelir.Kalp Krizi Nedir?

Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur; kalbe giden kan akışı engellendiğinde ve kalp kasınız yeterli oksijen alamadığında kalp krizi meydana gelir.

Kalp Krizi Nedir?

Vücudumuzun diğer tüm bölümleri gibi, kalp de iyi performans göstermesi için iyi bir oksijen kaynağına ihtiyaç duyar. Koroner arterler bu ihtiyacı karşılar ve kalbe oksijen sağlar. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı nedeniyle, koroner arterlerin duvarlarında yağ birikintileri veya plak gelişir. Bu tür plak birikimi, uygun yaşam tarzı değişiklikleri olmadan zamanla tıkanmalara dönüşebilir.

Arterdeki herhangi bir tıkanma, kanın kalp kasının bazı kısımlarına ulaşmasını engeller. Bu, kalbin bir kısmının oksijenden yoksun bırakıldığı bir durum olan kardiyak iskemiye neden olur. Kardiyak iskemi fark edilmediğinde veya çok uzun süre tedavi edilmediğinde, kalp dokuları ölmeye başlar ve kalp krizine neden olur. Kalp krizi aynı zamanda miyokard enfarktüsü olarak da adlandırılır.

Kalp Krizinin Sebepleri Nedir?

Kalpteki hasar görmüş koroner arterler nedeniyle kalp krizine neden olur. Koroner arterler çeşitli nedenlerle tıkanır ve bu da kalpte oksijen yetersizliğine yol açar. Bu durum, çoğu kalp krizinin ana nedeni olan koroner arter hastalığı olarak bilinir.

Diğer durumlarda, kalpte oluşan plak kolesterol ve diğer maddelerin kan dolaşımına girmesine izin vermek için patladığında kalp krizi meydana gelir. Yırtılma sırasında bir kan pıhtısı, kalbe oksijenli kan akışını engeller. Nadir durumlarda, kalp krizi bir kan damarı spazmından kaynaklanır.

Kalp Krizinin Erken Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizinin belirtileri kişiden kişiye değişir. Belirtiler, hastalığın ciddiyetine bağlıdır. Çok az hasta bu semptomları açıkça tecrübe eder, bu da onların derhal tıbbi yardım almalarına izin verir. Ancak bazıları hiçbir belirti göstermeden ani bir kalp durması geçirir. Kalp krizi belirtileri;

Basınç ve gerginliği içeren şiddetli veya hafif göğüs ağrısı. Bu his kollara, boyuna, çenelere ve arkadaki bölgelere yayılabilir.

Mide bulantısı, mide ekşimesi, hazımsızlık ve karın ağrısı hissi,

Soğuk ter,

Yorgunluk,

Ani baş dönmesi ve baş dönmesi,

Nefes darlığıdır.

Risk Altında mısınız?

Kalp krizi ile ilgili birkaç risk faktörü vardır. Bazı risk faktörleri kontrol edilemez veya değiştirilemez, örneğin:

Cinsiyet: Erkekler, kadınlara kıyasla kalp hastalıklarına ve kalp krizine daha yatkındır.

Aile Öyküsü: Atalardan geçen, kontrol edilemeyen veya değiştirilemeyen genetik bir kalp hastalığı kalp krizine neden olabilir.

Yaş: 65 yaşın üzerindeki bireyler kalp krizi geçirme riski daha yüksektir.

Kontrol edilebilecek birkaç risk faktörü;

Sigara içmek: Tütün dumanına uzun süre maruz kalmak kalp hastalığına neden olabilir.

Obezite: Fazla kilo, yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon ve diyabet nedeniyle ciddi sağlık tehlikelerine neden olabilir. Kilo vermek için düzenli egzersiz yapmak kalp krizi riskini azaltabilir.

Stres: Artan stres, kalp üzerinde istenmeyen baskı yaratır ve bu da kalp durması olasılığını artırır.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyonunuz varsa, sık sık takip etmeniz ve uygun ilaçlarla kontrol altında tutmanız önemlidir.

Diyabet: Kan şekeri seviyesinin yükselmesi ve yetersiz insülin tedariki, kalp de dahil olmak üzere vücuttaki birçok organa zarar verebilir.

Diyet: Her gün taze meyve ve sebzeleri içeren dengeli bir diyet yemek önemlidir. Aşırı yağlı gıda alımı kalp hastalıklarına yol açar.

Alkollü: Aşırı alkol alımı kalp krizi için bir risk faktörüdür.

Kalp Krizi Nedir ve Neden Olur? Kalp Krizi Nasıl Önlenir ve Belirtileri Nelerdir

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kalp Krizi Nedir ve Neden Olur? Kalp Krizi Nasıl Önlenir ve Belirtileri Nelerdir - Son Dakika Magazin


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