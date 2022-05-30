KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

30.05.2022 11:52

EVİNDE geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener (52) için üniversitede tören düzenlendi.

EVİNDE geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener (52) için üniversitede tören düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından rektörlük binası önündeki tören alanına getirildi. Törene, Niğde Valisi Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şener'in eşi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özcan, çocukları ve yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Rektör Prof Dr. Hasan Uslu, Niğde'mizi çok sevdiğini burada yaşamaktan zevk aldığını bana defalarca söylemişti. Bu şehre katkı sağlamak için özellikle diş hekimliği fakültemizin açılması öğrenci alması ve altyapı sorunlarının çözülerek klinik faaliyetlere başlayabilmemiz için gece gündüz emek verdiğine bizzat şahit oldum. Bizim de ilk yapmamız gereken Onun hedeflerini bir an önce yerine getirmek? dedi.Niğde Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şener'in cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi. (DHA)

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN REKTÖR YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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