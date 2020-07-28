Kalp krizinden ölen Başsavcı Vekili Akıncı, terör operasyonları ile öne çıkmıştı - Son Dakika

Kalp krizinden ölen Başsavcı Vekili Akıncı, terör operasyonları ile öne çıkmıştı

İZMİR'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı (50), görev yaptığı dönemde terör örgütlerine önemli darbelerin vurulduğu operasyonlarla dikkati çekmişti.

Kalp krizinden ölen Başsavcı Vekili Akıncı, terör operasyonları ile öne çıkmıştı, System.String[]

İZMİR'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı (50), görev yaptığı dönemde terör örgütlerine önemli darbelerin vurulduğu operasyonlarla dikkati çekmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, saat 01.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akıncı'nın ani ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Akıncı'nın cenazesinin, çarşamba günü memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. 2018 yılından bu yana İzmir'de görev yapan Akıncı döneminde yapılan operasyonlarda terör örgütlerine önemli darbeler vurulmuştu. Geride kalan yaklaşık iki yıllık süreçte, İzmir merkezli birçok terör operasyonu yapılırken, terör örgütlerinin kilit noktalarındaki isimleri de hüküm giydi. Yine bu dönemde, oldukça dikkat çekici isimler de yine terör bağlantıları sebebiyle hüküm giydi.

FETÖ'NÜN SAĞ KOLU YAKALANDIBaşsavcı Vekili Akıncı döneminde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar şöyle: Fetullahcı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in en yakınlarından olan ve örgüt içinde 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, 20 Ocak 2020 tarihinde İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Bekmezci'nin adresinde yapılan aramada 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 liralık banknotun yanı sıra örgüte ait oldukça önemli dokümanlar da ele geçirildi.FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Mayıs tarihinde Ege Ordu Komutanı Emir Subayı Binbaşı Fevzi Öztürk gözaltına alındı. HTS kayıtlarında ardışık aramalara takılan Öztürk'ün, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan L.Ç. ile ardışık arama yaptığı belirlendi. İşlemlerin ardından Öztürk de tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yine bu dönemde FETÖ'nün TSK ayağının aydınlatılmasına yönelik birçok operasyon da düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 756'sı muvazzaf 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 551'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHKP/C VE HTŞ'YE DARBETerör örgütü DHKP/C'nin önde gelen isimlerinden ve örgütün kasası olduğu belirtilen Mehmet Sıddık Doğru da yine Akıncı döneminde yakalananlar arasında yer aldı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Doğru, Bornova'daki hücre evine yapılan operasyonun ardından yakalandı.FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin yanı sıra Akıncı'nın görev yaptığı dönemde başka bir terör örgütü olan Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) da önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Konak ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Abdurrahman Güleli yakalandı. Adresteki aramada toprağa gömülü seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 13 tabanca, seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 11 tabanca, 2'si uzun şarjör olmak üzere 51 şarjör, çifte doldurma av tüfeği, çok miktarda tabanca fişeği ele geçirildi. Bulunan mühimmatların Türkiye'de satılıp parasının HTŞ'ye aktarıldığı ortaya çıktı.OĞUZ DA CEZA ALDI

Akıncı'nın görev yaptığı dönemde, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü iddiasıyla, 16 Aralık 2019'da ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkan Oğuz'a, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl hapis cezası verirken, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddeleri gereği bu ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınan Oğuz, hükümle birlikte yurt dışı yasağı verilerek tahliye edildi.


Kalp Krizi, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen Başsavcı Vekili Akıncı, terör operasyonları ile öne çıkmıştı - Son Dakika
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