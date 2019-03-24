Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi
1 saat önce
Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Aleattin Zeki Havuş (45), Karabük'te toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Aleattin Zeki Havuş (45), Karabük
'te toprağa verildi. Bartın
'da görev yapan ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Havuş'un cenazesi, Beşbinevler Mahallesi Merkez
Camisi'ne getirildi.
Havuş cenazesi, burada kılınan namazın ardından Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Havuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, polis arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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