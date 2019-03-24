Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

1 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Aleattin Zeki Havuş (45), Karabük'te toprağa verildi.

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi, System.String[]
Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Aleattin Zeki Havuş (45), Karabük'te toprağa verildi.


Bartın'da görev yapan ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Havuş'un cenazesi, Beşbinevler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.


Havuş cenazesi, burada kılınan namazın ardından Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine, Havuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, polis arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:53 Kaynak: AA

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