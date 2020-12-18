Ula Belediye Başkanı toprağa verildi - Son Dakika

Ula Belediye Başkanı toprağa verildi

18.12.2020 14:01
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi, System.String[]

Belediye çalışmalarını incelemek için gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Akyaka mezarlığında toprağa verildi.

Belediye çalışmalarını incelemek için gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Akyaka mezarlığında toprağa verildi. Başkan Akkaya'nın mezarlıktaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Ula Belediye Başkanı için ilk tören Ula Belediyesi önünde düzenlendi. Buradaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze aracından indirilen İsmail Akkaya'nın tabutunu oğulları Hakan ve Kaan omuz verirken, burada helallik alındı. Belediye önünde düzenlenen törende İsmail Akkaya'nın eşi Sultan Akaya eşinin fotoğrafı önünde gözyaşı döktü. Belediye hizmet binası önünde helallik alınmasının ardandan cenaze defnedilmek üzere Ula'nın Akyaka mahalle mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Merkez Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ve kalabalık bir topluluk katıldı. - MUĞLA

Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi
Ula Belediye Başkanı toprağa verildi

Süleyman Soylu, İsmail Akkaya, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ula Belediye Başkanı toprağa verildi - Son Dakika


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