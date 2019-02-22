Kaman'da 900 Dönüm Araziye Ceviz Fidesi Dikildi

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın
, Kaman
ilçesi Savcılı Büyükoba köyünde 900 dönem araziye ceviz fidanı dikildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Kaman ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Kaman Hükümet
Konağında Kaymakam Murat Girgin
ve ilçe kurum müdürlerinden talep ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Akın, ardından Savcılı Büyükoba köyünde Orman Genel Müdürlüğü
tarafından oluşturulan gelir getirici proje kapsamında dikilen ceviz ağaçlandırma sahası ve sera projelerini inceledi.
İncelemenin ardından konuşan Vali Akın, Kaman'da yapılan yatırımları önemsediklerini, daha gelişmiş, yaşanabilir ve daha modern bir ilçe haline getirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsattı.
Kaman'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Savcılı Büyükoba köyünde 900 dönüm araziye ceviz fidesi dikildi. Bu ceviz fidanları belli bir süre devlet gözetiminde tutulup, 49 yıllığına ücretsiz olarak 2,5 dönüm parseller halinde vatandaşlarımıza tahsis edildi. Bilindiği gibi Kaman cevizi bir markadır ve Kaman'da cevizciliği geliştirmek adına önemli projeler yürütüyoruz. Savcılı Büyükoba köyümüzde Konya Ovası Projesi
(KOP) tarafından desteklenen, 'Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği ve Kontrollü Üretim' projesi kapsamında 11 sera çiftçilerimize verildi. Seralarda, erken hasat amacıyla mart ayından itibaren sebze üretimine başlanacak. Devletimizin sunduğu imkanları vatandaşlarımıza en iyi ve en verimli şekilde ulaştırma gayretindeyiz."