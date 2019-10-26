Kaman ve Keçiören belediyeleri kardeş şehir oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesi ve Ankara'nın Keçiören Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kaman ilçesi ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimiz ile bölgeler arası dostluk ve tecrübe paylaşımına kapı aralıyoruz. Bu kardeşlik çerçevesinde ilk icraatımız Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Coşkun adına Kaman'da bir park yapmak olacak. Şehitlerimizin ve kahramanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, vatan onlara minnettar." dedi.



Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak da "Belediyecilikte çığır açmış efsane Başkan Sayın Turgut Altınok'un tecrübeleri ve birikimleri bizim için değerli, proje alışverişinde bulunacak, istişare içinde olacağız, Keçiören ile kardeşliğimiz hayırlı olsun." diye konuştu.



Kırşehir Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ile Başkan Altınok arasında başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu da katıldı.