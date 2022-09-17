Kamboçya Başbakanı: Çin-Asean Ekonomik İşbirliği Verimli Sonuçlar Getirdi - Son Dakika
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Kamboçya Başbakanı: Çin-Asean Ekonomik İşbirliği Verimli Sonuçlar Getirdi

17.09.2022 22:05
Kamboçya Başbakanı: Çin-Asean Ekonomik İşbirliği Verimli Sonuçlar Getirdi

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen Cuma günü, Çin ve ASEAN'ın 2002 yılında ASEAN-Çin Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını ve diğer serbest ticaret ve yatırım anlaşmalarını imzalamasından bu yana iki tarafın ekonomik işbirliğinin birçok verimli başarıya imza attığını söyledi.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen Cuma günü, Çin ve ASEAN'ın 2002 yılında ASEAN-Çin Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını ve diğer serbest ticaret ve yatırım anlaşmalarını imzalamasından bu yana iki tarafın ekonomik işbirliğinin birçok verimli başarıya imza attığını söyledi.

19. Çin-ASEAN Fuarı'nın açılışında video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada Hun Sen, iki tarafın Çin-ASEAN serbest ticaret anlaşmasının 1.0 ve 2.0 sürümlerini geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığını ve Kamboçya'nın bu anlaşmanın yeni 3.0 sürümüne geçilmesini desteklediğini belirtti.

Çin ve ASEAN'ı (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ekonomik işbirliğinin kapsamını daha da genişletmeye ve derinleştirmeye, mal, hizmet ve yatırım ticaretinin önündeki engelleri en aza indirmeye ve dijital ekonomi, yeşil büyüme ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) kapasitelerinin geliştirilmesini teşvik etmeye daha fazla dikkat etmeye çağırdı.

Hun Sen, "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) bu yıldan itibaren uygulanmasının yalnızca bölge ülkeleri için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı yaratmakla ve getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yukarıda belirtilenlerin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacağından eminim " dedi.

Başbakan, RCEP'in uygulanmasının, gelecekte Çin-ASEAN serbest ticaret bölgesinin 3.0 sürümünün oluşturulması için "temel çerçeve" olacağını da sözlerine ekledi.

Kamboçya Başbakanı: Çin-Asean Ekonomik İşbirliği Verimli Sonuçlar Getirdi

Kamboçya lideri ayrıca, ASEAN'ın kalkınmasını ve refahını desteklemeye her zaman yüksek öncelik verdiği için Çin hükümetine teşekkür etti.

Hun Sen sözlerini, "ASEAN'ın 2022 başkanı olarak Kamboçya, her iki bölgede de sosyoekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini, kapsayıcılığını ve dayanıklılığını sağlamak amacıyla ASEAN'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliğini daha da güçlendirmek için çaba göstermeye devam edecek" diyerek tamamladı.

19. Çin-ASEAN Fuarı, 16-19 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştiriliyor.

ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya Başbakanı: Çin-Asean Ekonomik İşbirliği Verimli Sonuçlar Getirdi - Son Dakika

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