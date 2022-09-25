KAMERALARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ TRAFODAN KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Bursa'da, trafodan kablo hırsızlığı yapan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kabloları taşıdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Doğa Sokak'ta bulunan elektrik trafosunun yanında 4 kişinin dolaştığını gören mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, trafodaki kabloların kesilmiş olduğunu gördü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bir taksi ile bölgeden ayrıldığını tespit etti. Kayıtlardan şüphelilerin izini süren ekipler, Millet Mahallesi'nde taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 30 kilo bakır kablo, trafo şalteri, kablo kesme makası ve pens ele geçirildi. Hırsızlığı yaptığı tespit edilen K.Y. (24), M.A.(24), C.G.(23) ve A.Ç. (42), gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında K.Y.'nin 5 ayrı suçtan aranması ve 39 suç kaydı, M.A.'nın 17 suç kaydı, C.G.'nin 3 suç kaydı, A.Ç.'nin ise 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin trafodan kestiği kabloları taşıdığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.