KAMERALARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ TRAFODAN KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMERALARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ TRAFODAN KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

25.09.2022 13:44

Bursa'da, trafodan kablo hırsızlığı yapan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da, trafodan kablo hırsızlığı yapan 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kabloları taşıdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Doğa Sokak'ta bulunan elektrik trafosunun yanında 4 kişinin dolaştığını gören mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, trafodaki kabloların kesilmiş olduğunu gördü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bir taksi ile bölgeden ayrıldığını tespit etti. Kayıtlardan şüphelilerin izini süren ekipler, Millet Mahallesi'nde taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 30 kilo bakır kablo, trafo şalteri, kablo kesme makası ve pens ele geçirildi. Hırsızlığı yaptığı tespit edilen K.Y. (24), M.A.(24), C.G.(23) ve A.Ç. (42), gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında K.Y.'nin 5 ayrı suçtan aranması ve 39 suç kaydı, M.A.'nın 17 suç kaydı, C.G.'nin 3 suç kaydı, A.Ç.'nin ise 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin trafodan kestiği kabloları taşıdığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
500
Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı AK Parti'den Yıldırım'da 'Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' programı AK Parti'den Yıldırım'da 'Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' programı
Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMERALARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ TRAFODAN KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: KAMERALARIN GÖRÜNTÜLEDİĞİ TRAFODAN KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement