Son Dakika Haberleri: Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor: 1-3

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor: 1-3

15 dakika önce

SALON: BeylikdüzüHAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal, Lazic, Özgenur...

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor: 1-3, System.String[]


SALON: Beylikdüzü

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal 

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)

SETLER: 23-25, 25-20, 21-25, 17-25

SÜRE: 121 dakika (29, 31, 31, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: DHA

Mehmet Topal, voleybol, Beylikdüzü, Spor
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