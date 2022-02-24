Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak

24.02.2022 23:28
Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak

Kamerun, Yaounde Olembe Stadyumu'nda, Kamerun ile Komorlar milli takımları arasında oynanan maç öncesinde çıkan izdihamda ölen 8 taraftarın ailesine ve yaralılara yaklaşık 2 milyon lira yardım yapacak.

Kamerun, Yaounde Olembe Stadyumu'nda, Kamerun ile Komorlar milli takımları arasında oynanan maç öncesinde çıkan izdihamda ölen 8 taraftarın ailesine ve yaralılara yaklaşık 2 milyon lira yardım yapacak.

Yapılan açıklamada, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın 24 Ocak'ta Kamerun ve Komorlar arasındaki oynanan maç öncesinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 8 kişinin ailesine ve yaralanan 47 kişiye yaklaşık 2 milyon lira devlet yardımı yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle 47 kişi yaralanmış, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesine başkanlık edecek Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesine başkanlık edecek

cumhurbaşkanı, Komorlar, Kamerun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:47 Ünlü Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi!
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 23:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kamerun, Olembe Stadı'ndaki izdihamda ölenlerin ailelerine yardımda bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement