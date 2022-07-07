Kamplarda yaşayan sivilleri "açlık" korkusu sardı

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişinin büyük çoğunluğu, bu insani yardımlarla hayatlarını sürdürüyor.

2019'a kadar gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine, sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi.

Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verirken bu sürenin dolmasına günler kaldı.

Rusya'nın yardım geçişlerini durdurması ihtimali ise milyonlarca sivilde korkuya neden oluyor.

"Kapı yardıma kapanırsa açlıktan öleceğiz"

Esed rejimi güçlerinin saldırısı sonucu eşini kaybeden 5 çocuk annesi Fatima Annuş, AA muhabirine, kampta kötü bir yaşantıları olduğunu, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yardım geçişlerine kapanması halinde, durumlarının daha da kötüleşeceğini söyledi.

Kamplarda yaşayanların yoksulluktan yakındığını ifade eden Annuş, "Yardımların geçişi engellenirse burada yaşayan herkesi etkileyecek. Burada iş imkanı yok. Çocuklarımızı geçindirecek imkanımız yok. Kapı yardıma kapanırsa açlıktan öleceğiz." dedi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan su ve ekmek yardımı geldiğini ve kapının insani yardıma kapanmasının aksine yardımların daha da artırılması gerektiğini söyleyen Annuş, "Kamplarda yaşayanların durumu çok zor. Kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan yakınıyoruz. Yardımlar durursa çocuklarımıza nasıl bakarız, alım gücümüz yok." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıl önce Hama ilinin doğu kırsalındaki evlerinden, saldırılar nedeniyle çıkmak zorunda kalan Neceh Hasan da kampta 7 çocuğuyla zor bir hayat yaşadıklarını söyledi.

Eşinin iş bulamadığını, küçük oğlunun ise günlük 10 lira karşılığında atölyelerde işçilik yaptığını ifade eden Hasan, Babaulhava sınır kapısından gelen yardımlarla hayatta kaldıklarını belirti.

Yardımların durmasının, çadırlarda yaşayanları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Hasan, "Günde en az 40 lira yemek masrafı var. Çocuklar çalıştıkları gün yiyoruz, çalışmadığı gün yiyemiyoruz. Burada kimsenin alım gücü yok." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran'da Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinden Suriye'ye yönelik yapılan yardımların süresinin bir yıl daha uzatılmasını istemiş ve "Suriye halkından vazgeçemeyiz" demişti.

BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.