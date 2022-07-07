Kamplarda yaşayan sivilleri "açlık" korkusu sardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamplarda yaşayan sivilleri "açlık" korkusu sardı

07.07.2022 11:25

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişinin büyük çoğunluğu, bu insani yardımlarla hayatlarını sürdürüyor.

2019'a kadar gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine, sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi.

Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verirken bu sürenin dolmasına günler kaldı.

Rusya'nın yardım geçişlerini durdurması ihtimali ise milyonlarca sivilde korkuya neden oluyor.

"Kapı yardıma kapanırsa açlıktan öleceğiz"

Esed rejimi güçlerinin saldırısı sonucu eşini kaybeden 5 çocuk annesi Fatima Annuş, AA muhabirine, kampta kötü bir yaşantıları olduğunu, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yardım geçişlerine kapanması halinde, durumlarının daha da kötüleşeceğini söyledi.

Kamplarda yaşayanların yoksulluktan yakındığını ifade eden Annuş, "Yardımların geçişi engellenirse burada yaşayan herkesi etkileyecek. Burada iş imkanı yok. Çocuklarımızı geçindirecek imkanımız yok. Kapı yardıma kapanırsa açlıktan öleceğiz." dedi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan su ve ekmek yardımı geldiğini ve kapının insani yardıma kapanmasının aksine yardımların daha da artırılması gerektiğini söyleyen Annuş, "Kamplarda yaşayanların durumu çok zor. Kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan yakınıyoruz. Yardımlar durursa çocuklarımıza nasıl bakarız, alım gücümüz yok." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıl önce Hama ilinin doğu kırsalındaki evlerinden, saldırılar nedeniyle çıkmak zorunda kalan Neceh Hasan da kampta 7 çocuğuyla zor bir hayat yaşadıklarını söyledi.

Eşinin iş bulamadığını, küçük oğlunun ise günlük 10 lira karşılığında atölyelerde işçilik yaptığını ifade eden Hasan, Babaulhava sınır kapısından gelen yardımlarla hayatta kaldıklarını belirti.

Yardımların durmasının, çadırlarda yaşayanları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Hasan, "Günde en az 40 lira yemek masrafı var. Çocuklar çalıştıkları gün yiyoruz, çalışmadığı gün yiyemiyoruz. Burada kimsenin alım gücü yok." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran'da Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinden Suriye'ye yönelik yapılan yardımların süresinin bir yıl daha uzatılmasını istemiş ve "Suriye halkından vazgeçemeyiz" demişti.

BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.

YORUMLAR
500
Otelciler salgın öncesindeki doluluk rakamlarını yakalamayı hedefliyor Otelciler salgın öncesindeki doluluk rakamlarını yakalamayı hedefliyor İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız
Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamplarda yaşayan sivilleri 'açlık' korkusu sardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kamplarda yaşayan sivilleri "açlık" korkusu sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement