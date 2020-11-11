Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi - Son Dakika

Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi

11.11.2020 19:57
Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi, System.String[]

Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi.

Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Baş Denetçisi oylaması yapıldı. Kamu Baş Denetçiliği için Murat Dede, Orhan Göçer ve Şeref Malkoç aday gösterildi. İlk tur gizli oylamada 216 milletvekili oy kullandı. Adaylardan Şeref Malkoç 212 oy aldı. İkinci tur gizli oylamada ise Şeref Malkoç'a 227 oy verilirken, Murat Dede bir oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü tur gizli oylamada ise Şeref Malkoç 219, Murat dede 10 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. dördüncü tur gizli oylamada ise Murat Dede 3 oy, Şeref Malkoç ise 249 oy aldı. Bununla birlikte Şeref Malkoç Kamu Baş Denetçisi seçildi. - ANKARA

Şeref Malkoç, Milletvekili, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamu Baş Denetçisi yeniden Şeref Malkoç seçildi - Son Dakika


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