Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan\'dan 23 Nisan mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günü milletçe coşku içinde yaşayalım ve ulus olarak heyecanımızı her zaman canlı tutalım dedi. Erdoğan, çocukların geleceğine olan inancını ve sevgisini kutladı ve onların haklarına saygı göstermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

22.04.2024 15:04
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajınsa; "Bu özel günü milletçe coşku içinde yaşayalım ve ulus olarak heyecanımızı her zaman canlı tutalım" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir tebrik yayımlayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın mesajı şöyle: " Türkiye'nin en özel günlerinden birini kutluyoruz: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı. Türk ulusunun kendi geleceğini tayin etme hakkını elde ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi bir günü yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın da bayramıdır. Onlar, yarının liderleri ve geleceğimizin teminatıdırlar. Onun için çocuklarımıza ve geleceklerine olan inancımızı ve sevgimizi kutluyoruz. Onları eğitmek, sevmek ve korumak, bizim en kutsal görevimizdendir. Çocuklarımızın haklarına saygı göstermek ve onların mutluluğunu sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ulusal egemenliğimize sahip çıkarak ve milli birliğimizi koruyarak onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve onlara daha güvenli ve destekleyici bir ortam sunmak için çalışmalıyız. Demokrasimizin nişanesi TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu özel günü milletçe coşku içinde yaşayalım ve ulus olarak heyecanımızı her zaman canlı tutalım. Bu vesileyle bu uğurda canlarından vazgeçmiş şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, başımızın tacı bildiğimiz emanetlerine şükranlarımızı sunuyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

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