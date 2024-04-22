Çameli Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Arslan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı, milli irademizin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temellerini attığımız gündür. Vatanımızın işgal edildiği milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz; istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolumuzun öncüsü olmuştur. Milli mücadelemizde Meclisimizin aldığı kararlarla ve yaptığı bildirilerle gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. Büyük Millet Meclisimiz ve Kahraman ordumuz; ülkemizin bekası için tüm zorlukları aşmayı şiar edinmiş ve aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle yazılan zaferlere imza atmıştır. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarına olan inancımızın en açıklayıcı sembolü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi ve içten duygularımla tebrik ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle; sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün, ve barışın hakim olduğu, çocukların mutluluktan uçtuğu bir dünyada hep birlikte yaşamak dileğiyle. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve milletimize kutlu olsun" - DENİZLİ