Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.

22.04.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Ulusal egemenliğin 104. yılında çocuklara daha güzel yarınlar bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Tahmazoğlu, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü ve mutlu olduğu zaman biz de güleriz, bütün bir şehir güler. Biz projelerimizle çalışmalarımızla, çocuklarımızı mutlu edecek işlere imza atmaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milleti, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir' demiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yılını kutluyorum " ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika

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